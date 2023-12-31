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ABD, Husilere ait teknelere saldırdı - Son Dakika
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ABD, Husilere ait teknelere saldırdı

ABD ordusu, Kızıldeniz'de Husilere ait küçük teknelerin bir ticari gemiyi ele geçirmeye çalıştığını tespit ederek, 3 tekneyi batırdı. ABD Merkez Komutanlığı, saldırıya uğrayan geminin Singapur'a kayıtlı olduğunu ve Danimarkalı bir firma tarafından işletildiğini açıkladı. Husiler ise saldırılarının İsrail bağlantılı gemilere karşılık olduğunu belirtiyor.

ABD, Husilere ait teknelere saldırdı
31.12.2023 - 20:58,
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ABD tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait "küçük teknelerin" imha edildiği kaydedildi.

ABD ordusu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 4 Husi teknesinden Maersk Hangzhou adlı ticari gemiye ateş açıldığını ve metrelerce yaklaşıldığını açıkladı. Yakınlarda bulunan USS Eisenhower uçak gemisinden ve USS Gravely destroyerinden kalkan helikopterlerin ise gemiyi ele geçirmeye çalışan teknelere önce uyarı ateşi açtığı, ardından da "meşru müdafaa" amacıyla 3 teknenin batırıldığı kaydedildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Maersk Hangzhou adlı ticari geminin Singapur'a kayıtlı olduğunu ve Danimarkalı bir firma tarafından işletildiğini açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Husilere ait 4 teknenin sabahın erken saatlerinde Maersk Hangzhou gemisine yaklaştığı ve teknede bulunanların gemiye çıkmaya çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, gemi mürettebatının yardım çağrısı yolladığı ve ateşe karşılık verildiği kaydedildi.

Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar gerçekleştiriyor. Husiler, saldırılarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak İsrail bağlantılı gemilere yönelik olduğunu ifade ediyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yemen, Denizcilik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD, Husilere ait teknelere saldırdı - Son Dakika


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