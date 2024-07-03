Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ni değerlendirdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "9. yargı paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in kamuoyuyla paylaştığı ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve arkadaşlarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan, 9. yargı paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin hayırlı olmasını diledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanun teklifine ilişkin bilgiler veren Tunç, şunları kaydetti:

"Kanun teklifi, adalet hizmetlerinin etkinliğini artıran, yargısal süreçleri hızlandıran, suçla etkin mücadele sağlayan, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendiren, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlayan, aile kurumunu güçlendiren, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişleten önemli düzenlemeleri içermektedir. 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan Kanun Teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA