Adana\'da 44 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 247 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Adana'da Seyhan polisleri bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda 44 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 247 kişiyi de yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihler arasında yaptığı çalışmalarda 28 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tüfek bunlara ait bin 317 mermi ele geçirdi. Yapılan uygulamalarda bunların yanı sıra 362 gram narkotik madde, 10 kök hint keneviri,13 bin adet boş makaron, 352 adet uyuşturucu hap, 1 adet el yapımı sinyal kesici cihaz da ele geçirildi.

Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında ise hırsızlık, yaralama, gasp gibi çeşitli suçlardan aranan 247 kişide yakalandı. - ADANA