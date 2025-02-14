Adana\'da Berber Ziyaretinde Silahlı Saldırı

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde yer alan bir berber dükkanında saat 13.30 sıralarında dehşet yaşandı. Onur Nursoy (24), iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir berber arkadaşının iş yerine ziyarete gitti.

BERBERDE ÖLDÜRÜLDÜ

Nursoy burada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlardan biri karnına isabet eden Nursoy, yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nursoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polislerin incelemesinin ardından Onur Nursoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.