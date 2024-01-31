Adana\'da bir kişi öldürüldü

Adana'da bir kişi sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Demir sokak yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyünce şüpheliler Demir'i, tabanca ile sırtından ve kolundan vurdu. Demir, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demir'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayı gerçekleştiren kişileri yakalama çalışması başlattı. - ADANA
Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini, Levi'nin de içerisinde yer aldığı Buart Sanat Atölyesi duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, 530 milyon lira değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Düzenlenmesinde ve Tahsilinde Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yönetmeliğe göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşı ile birlikte 9 kişi yakalandı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi dün akşam yayınlanan 30. bölümle final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un veda mesajları ise herkesi duygulandırdı.
Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı çene dolgusu ve birkaç küçük estetikten dolayı eleştiri yağmuruna tutulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sessizliğini bozdu. Katıldığı yayında estetik yaptırdığını ancak pişman olduğunu itiraf eden oyuncu "Benim için inanılmaz zor bir süreçti" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'de 3 askerin öldüğü ABD üssü saldırısına nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi. Saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğunu belirten Biden, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz. Ancak saldırıya nasıl yanıt vereceğimizi kararlaştırdık" dedi.
Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil seçildi. Akçil'in; Ayasofya'nın ibadete açılması ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka uygun bulunduğuna ilişkin kararlarının altında imzası yer alıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da bir kişi öldürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?