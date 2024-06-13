Adana'da Çatalan Baraj Gölünde Terkedilmiş Misina Ağı ve Tuzak Bulundu

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Adana'da İl Jandarma ekipleri tarafından Çatalan Baraj Gölünde yapılan çalışma sonucunda terkedilmiş vaziyette 300 metre misina ağı ve 60 sepet tuzak bulundu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Sualtı Arama Kurtarma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaisalı ilçesi Çatalan Mahallesindeki kentin içme suyunu karşılayan baraj gölü havzasında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Baraj gölü havzasında denetim ve kontrol gerçekleştiren ekipler, göle terkedilmiş vaziyette 300 metre misine ağı ile 60 sepet tuzak topladı. Ardından ise kıyı şeridinde temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. - ADANA