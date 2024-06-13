Adana'da Çatalan Baraj Gölünde Terkedilmiş Misina Ağı ve Tuzak Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Çatalan Baraj Gölünde Terkedilmiş Misina Ağı ve Tuzak Bulundu

Adana İl Jandarma ekipleri, Çatalan Baraj Gölü'nde gerçekleştirdikleri çalışmada, terkedilmiş vaziyette 300 metre misina ağı ve 60 sepet tuzak buldu. Adana İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması sonucunda, baraj gölü havzasında denetim ve kontrol yapıldı ve çevre temizliği gerçekleştirildi.

13.06.2024 16:34
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Adana'da İl Jandarma ekipleri tarafından Çatalan Baraj Gölünde yapılan çalışma sonucunda terkedilmiş vaziyette 300 metre misina ağı ve 60 sepet tuzak bulundu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Sualtı Arama Kurtarma Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaisalı ilçesi Çatalan Mahallesindeki kentin içme suyunu karşılayan baraj gölü havzasında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Baraj gölü havzasında denetim ve kontrol gerçekleştiren ekipler, göle terkedilmiş vaziyette 300 metre misine ağı ile 60 sepet tuzak topladı. Ardından ise kıyı şeridinde temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Çatalan Baraj Gölünde Terkedilmiş Misina Ağı ve Tuzak Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Çatalan Baraj Gölünde Terkedilmiş Misina Ağı ve Tuzak Bulundu - Son Dakika
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