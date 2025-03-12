Adana'da Çift Cinayetinin Şüphelisi 3 Yıldır Kayip - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Çift Cinayetinin Şüphelisi 3 Yıldır Kayip

Adana\'da Çift Cinayetinin Şüphelisi 3 Yıldır Kayip

Abdurrahman A., 2022'de iki kadını öldürdü, 3 yıl geçmesine rağmen hala yakalanamadı.

12.03.2025 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kardeşinin karısı ile onun annesini yemek masasında iki çocuğunun gözleri önünden başlarından vurarak öldüren şüpheli olaydan 3 yıl geçmesine rağmen yakalanamadı.

Olay, 31 Ocak 2022'de Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman A. kardeşiyle evli olan Hüda Gün (39) ile annesi Naima Gün'ün (70) birlikte yaşadığı eve geldi. Abdurrahman A., burada Hüda ile annesi Naime'yi yemek yerken 2 çocuğunun yanında başlarından vurarak öldürdü. Şüpheli olay dan sonra kaçarak izini kaybettirdi.

"3 yıl geçti katil hala yakalanamadı"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 kadının katili Abdurrahman A.'yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı ancak aradan geçen 3 yıla rağmen bir sonuca ulaşılamadı. Şüphelinin İstanbul'a gittiğinin belirlendiği ancak izini kaybettirip sırra kıdem bastığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Çift Cinayetinin Şüphelisi 3 Yıldır Kayip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor

08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:37 Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
14:23 Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
14:14 Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
14:13 Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14:13 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
14:03 İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 10:13:48. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Çift Cinayetinin Şüphelisi 3 Yıldır Kayip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.