Adana\'da Çocuğa Araç Çarptı

3.Sayfa

Adana'da yola fırlayan çocuğa hafif ticari aracın çarpma anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kıbrıs Caddesinde ailesiyle yol kenarında bekleyen çocuk birden yola fırladı. Bu arada yoldan geçen hafif ticari araç önce çocuğa sonra da manevra yaparak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, kazadan sonra sürücünün hemen aracından inip yardıma koştuğu, çocuğun ise yerden kalkıp ailesine koştuğu görüldü. Hafif yaralanan çocuğun daha sonra hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA