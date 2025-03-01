Adana'da Dilencilerden 6 Bin TL Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Dilencilerden 6 Bin TL Ele Geçirildi

Adana\'da Dilencilerden 6 Bin TL Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine dilenirken yakaladıkları kadının üstünde 6 bin TL buldu. Kadına Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

01.03.2025 09:46  Güncelleme: 09:54
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Adana'da vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri dilenirken yakaladıkları kadının üstünden 6 bin TL ele geçirdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde şehir merkezinde vatandaşlar, kaldırımlarda dilenen şahsı zabıta ekiplerine şikayet etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, dilenen kadını yakalayıp Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yapılan üst aramasında kadının üstünden 6 bin TL çıktı. Paraya el koyan ekipler, kadına Kabahatler Kanunu'ndan cezai işlem uyguladı.

Kadının üzerinden çıkan parayı birkaç saatte topladığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Dilencilerden 6 Bin TL Ele Geçirildi - Son Dakika

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