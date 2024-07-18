Adana'da Eski Kayınpederini Silahla Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Eski Kayınpederini Silahla Öldüren Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, eski kayınpederini silahla öldüren ve kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, Seyhan Polisi tarafından yakalandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan kayınpeder hayatını kaybederken, kayınvalidenin durumu ise ağır olduğu belirtildi.

18.07.2024 11:10
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Adana'da eski kayınpederini silahla öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, Seyhan Polisi tarafından yakalandı.

Olay, saat 08.40 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 902. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 01 AVD 457 plakalı araçla mahalleye gelen Ahmet S., eski kayınpederi M.B. ve eski kayınvalidesi G.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Ahmet S., eski kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak ağır yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.B. ve G.B. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılırken M.B.'nin hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Kayınvalidenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Ahmet S., ise Seyhan polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli sorguya alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Eski Kayınpederini Silahla Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Eski Kayınpederini Silahla Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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