 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da evlerinde silah üreten kardeşlere polis operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da evlerinde silah üreten kardeşlere polis operasyonu

Adana'nın Seyhan ilçesinde evlerinde ruhsatsız silah üretimi yapan 2 kardeş, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan aramada 6 ruhsatsız silah ve 1.323 silah parçası ele geçirildi. Tutuklanan bir kardeş, diğer kardeş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da evlerinde silah üreten kardeşlere polis operasyonu
08.01.2024 - 23:16,
Abone Ol

Evlerinde silah üreten kardeşlere Seyhan polisinden darbe

Adana'da evlerinde ruhsatsız silah üretimi yapan kardeşler operasyonda yakalanırken, yapılan aramada bin 323 silah parçası ve 6 ruhsatsız silah ele geçirildi

ADANA - Adana'da tabanca imalatı yapan 2 kardeş Seyhan polisinin yaptığı operasyonla evlerinde yakalandı. Yapılan aramada 6 ruhsatsız silah ve tabanca yapımında kullanılan bin 323 silah parçası ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Orhan Y. ve Bişar Y. kardeşlerin evlerinde tabanca yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu eve operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda iki kardeş evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek bulundu. Ruhsatsız silahların yanı sıra silah yapımında kullanılan 560 tabanca namlusu, 563 namlu mekanizması, 13 tabanca gövdesi, 14 tabanca sürgüsü, 105 icra yayı, 12 icra mili, 18 tabanca şarjörü, 38 kurusıkı namlu mekanizması ve çok sayıda tabanca muhtelif malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan kardeşlerden Orhan Y. tutuklanırken Bişar Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güvenlik, Adana, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da evlerinde silah üreten kardeşlere polis operasyonu - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:44:16. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da evlerinde silah üreten kardeşlere polis operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement