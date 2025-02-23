Adana'da Genç Kız Kavgası

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Adana'da iki genç kızın parkta yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülenirken, arkadaşlarının onları gülerek izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki Güney Yıldızı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kızı çimenlik alanda birbirine girdi. Yumruk yumruğa, kavga eden iki genç kız birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.

Bu arada, genç kızların arkadaşları da bu anları gülerek film izler gibi izledi. Bu anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA