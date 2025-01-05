Adana\'da Hatalı Park Cezaları

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Adana'da trafik polisleri hatalı park yapan araçlara yönelik yaptığı uygulamada 634 sürücüye 934 bin 527 lira cezai işlem uyguladı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sefa Özler, Ali Münif Yeğenağa, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde hatalı park denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, hatalı park eden 634 aracın sürücüsüne 934 bin 527 lira cezai işlem uyguladı.

Denetimde, trafik akışını engelledikleri tespit edilen 23 araç ise çekiciyle kaldırılıp, otoparka götürüldü. Denetim sırasında hatalı park edilmiş aracı çekmek isteyen ekiplere araç sahibi vatandaş, aracını indirmelerini istedi. Sürücüsü son anda gelen araç çekilmekten kıl payı kurtuldu. Sürücüye hatalı park ettiğinden dolayı cezai işlem uygulandı. - ADANA