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Adana'da İmam Cinayeti

Adana\'da İmam Cinayeti

Camide bıçaklanan imam, genç tarafından öldürüldü. İmamın cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

25.11.2024 16:10
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Adana'da 16 yaşındaki genç tarafından camide bıçaklanarak öldürülen imam gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Camii'nde dün meydana gelmişti. İddiaya göre, cami imamı Tarık Karadağ, M.A.(16) isimli genç tarafından bıçaklanmış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç daha sonra polise teslim olmuş, imamın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılmıştı. İmamın cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığına getirildi. İmam'ın babası oğlunun cenazesini öperek gözyaşlarına boğuldu. Ardından imamın cenaze namazı kılındı. Namazın ardından imam toprağa verildi.

"Taciz iddiası"

Bu arada imamı öldüren genç ise alınan ifadesinde 14 yaşındaki kız kardeşini imamın taciz ettiğini öne sürdü. Genç ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

Ayrıca 14 yaşındaki F.A.'nın yazın imam hakkında, kendisini taciz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olduğu öne sürüldü.

İmamın evli ve 2 çocuğu olduğu geçen yıl 18 yaşındaki kızını kanserden kaybettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da İmam Cinayeti - Son Dakika

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