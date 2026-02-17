Adana'da Kazalar Ara Geçişlerin Sorumlusu - Son Dakika
Adana'da Kazalar Ara Geçişlerin Sorumlusu

Adana\'da Kazalar Ara Geçişlerin Sorumlusu
17.02.2026 10:05
Adana'da esnaf, sık kazalara neden olan ara geçişlerin kapatılmasını talep ediyor.

Adana'da bir bulvarda açılan ara geçiş noktasında meydana gelen kazalar anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Esnaf bu duruma isyan ederek ara geçişlerin kapatılmasını istedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi Barış Bulvarı'nın orta kısmında yer alan ve dönüş için kullanılan ara geçiş noktaları kazalara davetiye çıkarıyor. Özellikle yoğun saatlerde artan trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, meydana gelen kazalar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bölgede esnaf olan Mustafa Fidan, ara geçişlerde yaşanan kazaların artık sıradan hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Buraya geleli 1 buçuk yıl oldu. Daha önceki sahibi, kamera kaydı isteyenlerden bıkacaksın demişti. Bazı günler 8 kamera kaydı verdiğini bile söyledi. Ben önce şüpheyle yaklaştım. Bu kadar da olmaz diye düşündüm. Ama bu ara geçiş kazaya çok müsait. Havaalanı buradan kalkmasına rağmen yoğunluk hiç bitmedi. 1 buçuk yıl içerisinde 25 kamera kaydını teslim ettim. Havaalanlarında güvenlik gerekçesiyle bu ara geçişler bırakılmış. Havaalanından D-400'e kadar 1 kilometre mesafede 4 ara geçiş var. Çok kaza oluyor. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu ara geçişler kapatılsın."

Esnaf ve mahalle sakinleri, özellikle ara geçiş noktalarında düzenleme yapılmasını ve trafik güvenliğinin artırılmasını talep etti. Kazaların sık yaşandığı noktalarda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu. Yetkililerin bölgede inceleme yapması bekleniyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Kazalar Ara Geçişlerin Sorumlusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da Kazalar Ara Geçişlerin Sorumlusu - Son Dakika
