Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda yolcu otobüslerinde kış lastiği, takograf kontrolü ve alkol denetimi gerçekleştirip yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı trafik tedbirleri kapsamında otogarda yolcu otobüslerinde kış lastiği, takograf kontrolü ve sürücülere alkol denetimi yaptı.
Otogardan çıkan bütün yolcu otobüsleri tek tek kontrol edilirken otobüslere binen polisler, yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Kış Trafik Denetimi - Son Dakika
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