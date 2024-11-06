Adana'da Kule Vinç Devrildi, Operatör Hayatını Kaybetti

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Adana'da feci kaza: Kule vinci devrildi böyle devrildi

-Kule vinci devrildi operatör hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da inşatta kule vincinin devrilmesi soncu operatör hayatını kaybetti. İşçilerin ise devrilen kulenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza merkez Seyhan ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesinde yapılan inşaatta meydana geldi. İddiaya göre kule vinci inşatta çalıştığı sırada birden bire devrildi. Operatör Bülent Temli ağır yaralanırken işçiler devrilen vincin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.