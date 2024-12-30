Adana\'da Maganda Kurşunu ile Genç Hayatını Kaybetti

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Adana'da babaannesini ziyaret gittiği sırada maganda kurşunuyla ölen gencin katili 266 gün sonra Seyhan polisi tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusunda "Kimseyi vurmadım" diye kendisini savunduğu öne sürüldü.

Olay, 6 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efe Keskin ve Aydın T. motosiklet ile ilerlerken otomobil ile çarpıştı. Şüpheliler çarptıkları aracın sürücüsünü yanında karısı varken darp etmeye başladı. Bölgedeki taksi durağındaki şoförler ise kavgayı ayırıp Efe Keskin ve Aydın T.'yi gönderdi. Gençler ise taksi durağında kavgayı ayıran şoförleri tehdit edip ayrıldı. Bir süre sonra taksi durağına gelen Efe Keskin ve Aydın T. kavgayı ayıran kişilerle tartışıp bölgeden uzaklaştı. Akşam saatlerinde Efe Keskin ve Aydın T. taksi durağına tekrardan geldi. Efe Keskin yanında getirdiği tabanca ile taksi durağına 15 el ateş açtı.

"Saldırı sırasında babaannesine giden genç kurşunların hedefi oldu"

Evinden çıkıp motosikletine binen Ahmet Kartepe (28), babaannesi Fatma Kartepe'yi ziyarete gittiği sırada saldırının düzenlendiği bölgeden geçti. Bu esnada magandaların silahından çıkan kurşunlardan biri Ahmet'in sırtına isabet etti. Şüpheliler kaçarken, Ahmet motosikletten kanlar içerisinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Kadir Gecemi kutlamaya geliyordu"

Olayı anlatan acılı babaanne Fatma Kartepe (72), "Allah'ım kimseye böyle acı vermesin. Biz yaşadık başkaları yaşamasın. İşten çıkıp eve gitmiş, Kadir Gecemi kutlamaya geliyordu. Babası hatta bu saatte gitme diye söylemiş. O sırada sanırım kavga mı ne oluyormuş geçtiği güzergahta. Tam o anda işte ciğerime bir kör kurşun değiyor. Babaannemin gidip Kadir Gecesi'ni kutlayayım demiş torunum, hiç suçu günahı yoktu" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki iş yerlerinin kameraları ve KGYS kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 250 saatlik görüntü izleyen polis silahlı kullanan Efe Keskin'in ve arkadaşı Aydın T. saklanabileceği birçok adrese baskın yaptı. Bulunamayan Efe Keskin ve Aydın T.'nin kenti terk ettiği belirlendi.

266 gün sonra Seyhan polisi yakaladı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silahı kullanan Efe Keskin'in Adana'ya geldiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Keskin'in gidebileceği adresler üzerinde çalışma yapan polis Ova Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Efe Keskin'in polise yakalanmamak için evden çıkmadığı ve paket sipariş ile ihtiyaçlarını karşıladığı belirlendi. 27 Aralık günü Seyhan polisi operasyon yaparak Keskin'i sakladığı evde yakaladı. Cinayetten 266 gün sonra yakalanan Efe Keskin, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"Böyle bir olay yaşanmadı, kimseyi vurmadım"

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kamera incelemelerinde Ahmet Kartepe'yi Efe Keskin'in öldürdüğü tespit edildi. Emniyette sorguya alınan Keskin'in, "Böyle bir olay hiç yaşanmadı, o tarihlerde o caddeden hiç geçmedim. Kimseyi vurmadım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA