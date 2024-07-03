Adana'da Müteahhit Dolandırıldığını İddia Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Müteahhit Dolandırıldığını İddia Ediyor

Adana'da bir müteahhit, dolandırıldığını öne sürerek binasının girişine uyarı yazısı astı. Daireyi satın alan kişi ise dolandırıcılık suçlamalarını reddediyor ve müteahhit ile mahkemelik olduğunu belirtiyor.

03.07.2024 09:31
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Adana'da dolandırıldığını öne süren müteahhit, binasının girişine 'Firma dışında yapılan alım satımlardan doğacak mağduriyetten müteahhit firma kesinlikle sorumlu değildir' yazısı astı. Daireyi satın alan H.K. ise kimseyi dolandırmadığını, para verip daireyi satın aldığını ancak evine bir türlü oturamadığını, bu konuyla ilgili müteahhit ile mahkemelik olduğunu söyledi.

Adana'da müteahhit Abdullah Kapan'ın (46), yapıp sattığı bir dairenin kime ait olduğu yılan hikayesine döndü. Kapan, daireyi satın alan kişinin kendisine karşılıksız çek verdiği için mağdur olduğunu, dolandırıldığını, bu nedenle şahsı mahkemeye verdiğini ileri sürdü. Kapan daireyi satın alan kişiyi mahkemeye verince o da dairenin elinden gitmemesi için başkasına sattığını öne sürdü. Kapan, daireyi H.K. (52) isimli şahsın satın aldığını ancak bunun da hileli satış olduğunu, daireyi ilk satın alan ve parayı vermeyen şahsın H.K.'yi tanıdığını iddia etti.

Bu şekilde dolandırıldığını öne süren Kapan, geçtiğimiz ay dairesinin kapısına duvar örerken bu kez de mahkemeye intikal eden olay nedeniyle binasının girişine 'Müteahhit firma dışında yapılan alım satımlardan doğacak mağduriyetten müteahhit firma kesinlikle sorumlu değildir' yazısı astı.

"Dolandırıldığım için yazı astım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan müteahhit Abdullah Kapan, "Benden daire alıp beni dolandıran şahıslar bu adamın tanıdıkları. Ben kendi paramın gittiğine yanmıyorum ama bu adam dolandırıcılık yapıyor. Biz zararımızı istiyoruz. 2 milyon lira benim zararım var. Ben dolandırıldığım için de binanın girişine bu yazıyı asmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"Amcam bizi dolandırdı"

Daireyi satın alan H.K.'nin yeğeni Mete K. ise babası Hüseyin K.'yi amcasının dolandırdığını öne sürerek, "Benim babam 14 yıldır mahkum. Amcam ise babamın yasal varisi. Babam bir gün beni arayıp amcamın arazi satışı nedeniyle yatırması gereken parayı yatırmadığını söyledi. Osmaniye'deki araziden düşen parayı halen alamadık. Bizi de dolandırdı" dedi.

İhlas Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı H.K. ise iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. H.K. müteahhit Abdullah Kapan'ın para verip satın aldığı eve girmesine engel olduğunu, evin kapısına duvar ördüğünü, Kapan'ın söylediği gibi evi aldığı kişiyi hiç tanımadığını, müteahhit ile mahkemelik olduklarını dile getirdi. H.K. yeğeninin suçlamalarına ise arazinin tapulu olduğunu, üzerine geçirme gibi bir durumun olmadığını, iddiaların 'deli saçması' olduğunu ve yeğeniyle de mahkemelik olduğunu ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Müteahhit Dolandırıldığını İddia Ediyor - Son Dakika

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