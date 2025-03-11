Adana'da Narkotik Operasyonu: 100 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Narkotik Operasyonu: 100 Gram Esrar Ele Geçirildi

Adana'da durdurulan kamyonette 100 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı. 'İçiciyim' dedi.

11.03.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik polisleri şüphelendiği kamyoneti durdurduğunda sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş vaziyette 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, "Satıcı değilim, içiciyim" savunması yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe çeken bir kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada sürücü koltuğunun arkasına zulalanmış 15 paket halinde toplam 100 gram esrar ele geçirdi. Polis, araç sürücüsü B.Ö. (29) ve yolcu konumundaki E.B.'yi (42) gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden B.Ö.'nün, "Uyuşturucu satıcısı değilim, sadece içiciyim" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Sağlık, Polis, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Narkotik Operasyonu: 100 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
07:36 Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı
07:32 Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER’e çevirdi Avrupa gözünü Türk savunma sistemi SİPER'e çevirdi
04:34 Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında Dünyanın en aktif yanardağı patladı, 30 bin kişi risk altında
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
15:13 Real Madrid’de Arda Güler kavgası Real Madrid'de Arda Güler kavgası
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:50 Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu Balkona çıkıp sokaktan geçen bir kişiyi av tüfeğiyle vurdu
14:49 Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu Derbide sahanın ortasına bayrak dikince olanlar oldu
14:46 Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı Birlikte yaşadığı yaşlı adamı parçalayıp parçalarını 27 farklı noktaya attı
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 10:10:23. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Narkotik Operasyonu: 100 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.