Adana\'da Okul Önlerinde Güvenlik Denetimi

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Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri okul açıldıktan sonra yaptığı bir hafta uygulamada 1598 şahsı, 93 parkı, 33 metruk binayı, 4 ganyan bayiini, 232 tekel büfesini ve 162 servis aracını kontrol ederken, 7 aranan ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

Çocuk şube müdürlüğü ekipleri Adana'da okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesi için 7 gün 24 saat okul önlerinde uygulama yapmaya başladı. Ekipleri okul önlerinde şüpheli gördükleri şahıs ve araçları durdurup didik didik arama yaptı. Ayrıca polisler okul etrafındaki iş yerlerinde de yasaklı malzeme satılmaması için sürekli denetim yaptı. Polis bu denetimlerde 1598 şahsı, 93 parkı, 33 metruk binayı, 4 ganyan bayiini, 232 tekel büfesini ve 162 servis aracını kontrol etti. Yapılan kontrollerde 5 işyerine, kavşaklarda cam silen 35 şahsa işlem yaptı. Ayrıca polis okul önlerinde gürültü yapan 3 sürücüye 59 bin 600 lira, okul önünde geçişi engelleyen 2 sürücüye de 6 bin 270 lira cezai işlem uyguladı. Bu uygulamalar sırasında polis uyuşturucu satmak ve kullanmaktan aranan 1 şüpheliyi, 2 yıl hapis cezasıyla aranan bir firari hükümlüyü, hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheliyi, 1 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 hükümlüyü, ruhsatsız silah kullanmaktan 10 ay hapis cezasıyla aranan 1 hükümlüyü, hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 1 hükümlüyü yakaladı. Polisin okul etrafındaki uygulaması devam ediyor. - ADANA