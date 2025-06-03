Adana'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika
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Adana'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası

Adana\'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası
03.06.2025 10:59
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Otizmli çocuğun öğretmeni tarafından darbedildiği iddialarıyla aile suç duyurusunda bulundu.

Adana'da bir özel eğitim merkezinde otizmli 7 yaşındaki çocuğun öğretmeni tarafından darbedildiği iddiası üzerine aile, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, olay 22 Mayıs Perşembe günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki Dora Otizm Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Halil ve Gamze Serkanoğlu çiftinin 7 yaşındaki otizmli evlatları T.A. eve geldiği sırada annesi, oğlunun kolunda çizik, sırtında ise morluk fark etti. Durumu öğrenmek isteyen anne Serkanoğlu, okula ulaşmaya çalıştı ancak herhangi bir yanıt alamadı. Bu sırada çocuğunun öğretmeni Ç.Ş.'nin anneyi arayarak, 'T.A. grup eğitimini istemedi, bana saldırdı. Sonra aramızda arbede yaşandı. Beni de darbetti' açıklamasını yaptığı ileri sürüldü. Bunun üzerine Serkanoğlu çifti okula gitti. Kamera kayıtlarını isteyen aileye okul müdürü tarafından, "Kayıtlar üst üste bindi, açılmıyor" yanıtı verildi. Öğretmen ile görüşen aile, onda herhangi bir darp izi görmedi.

Oğullarının kaydını okuldan alıp, suç duyurusunda bulundular

Bunun üzerine oğullarının kaydını okuldan alan aile, Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürerek darp raporu alıp Bağlar Polis Merkezi'ne ifade vererek, kurumdan ve öğretmenden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anne Gamze Serkanoğlu, yaşadığı süreci anlattı. Serkanoğlu, "Oğlum rehabilitasyon merkezinden geldiğinde darbedildiğini fark ettim. Elinde, sırtında morluklar vardı. Bunu kuruma bildirdiğimizde bize geri dönüş sağlanmadı. Bir süre sonra oğlumu darbeden öğretmen arayıp, 'T.A. grup eğitimini istemedi, bana saldırdı. Sonra aramızda arbede yaşandı. Beni de darbetti' açıklamasını yaptı. Biz okula gittik kamera görüntülerini istedik ancak bize 'kayıtlar üst üste bindi, açılmıyor' yanıtı verildi. Biz daha sonra gidip darp raporu aldık ve suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Otizmli çocukların hassas olduğunu anlatan anne Serkanoğlu, "Otizmli çocuklar zaten toplum tarafından dışlanıyorlar. Bu çocuklar özel çocuklar, bir de eğiten insanlar böyle davranırsa olmaz. Biz davamızın sonuna kadar arkasındayız. Oğlum şu anda çok korkuyor. Kimi görse 'kolumu öğretmenim yaptı' diye gösteriyor. Bize destek verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum suçlamaları kabul etmedi

Öte yandan, İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı eğitim merkezinin müdürü M.A. ise iddiaları kabul etmediklerini, aileye iftira davası açtıklarını, okulun koridorunda ve sınıflarda yasal mevzuat gereği güvenlik kamerası olmadığını, sadece okulun giriş ve çıkışında kamera olduğunu, o görüntülerde ise herhangi bir darbın olmadığını, gerekli açıklamaları mahkemede yapacaklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Otizm, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika

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