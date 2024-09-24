Adana'da Paketleme Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Paketleme Tesisinde Yangın Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesindeki narenciye ve tarım ürünleri paketleme tesisinde çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında tesisin 60 işçisi tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

24.09.2024 17:10
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Paketleme tesisindeki yangın böyle görüntülendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde organize sanayi bölgesindeki narenciye ve tarım ürünleri paketleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne ait ekiplerin kara ile havadan müdahalesiyle söndürüldü. Yanan fabrika dron ile görüntülendi.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Toklucuoğlu Narenciye Paketleme Tesisinde sabah saatlerinde çıkan yangın, 3500 metrekare kapalı alan dahil toplam 4 bin metrekare alanı sardı. Yangın çıkar çıkmaz 60 işçi fabrikadan tahliye edildi. Yangının haber verilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, AKOM ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Ekipler yangına hem karadan hem de helikopterle havadan müdahale başlattı. Yapılan hızlı müdahalenin ardından yangın yaklaşık 1 saatlik bir müdahale sonucu söndürüldü. Yangında ekipleri soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Kozan Kaymakamı Bahhatin Alp Arslanköylü, OSB Müdürü Fatih Aydın, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek fabrika sahibi ile bir araya geldi. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı Fabrika sahibi Gökhan Toklucaoğlu'na geçmiş olsun temennisinde bulunarak kozan belediyesinin tüm imkanları ile yanında olduğunu kaydetti.

Yanan tesisin sahibi Gökhan Toklucuoğlu, yangının çıkış nedenin belirlenemediğini kaydederek can kaybı ve yaralanma olmamasıyla teselli bulduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Paketleme Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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