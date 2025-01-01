Adana'da Pansiyonda Yangın

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Adana'da pansiyonda korkutan yangın

Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, can kaybı yaşanmadı

ADANA - Adana'da pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir pansiyonda elektrik kablolarından yangın çıktı. Yangını fark eden pansiyonda kalanlar durumu 112'ye haber verdi ve kendini sokağa attı. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay yerine yangından etkilenme ihtimalinden dolayı ambulans da sevk edildi. Pansiyondaki yangın tamamen söndürülürken can kaybı yaşanmadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.