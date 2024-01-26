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Sahte doktor hastanede yakalandı, suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika
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Sahte doktor hastanede yakalandı, suçlamaları kabul etmedi

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte doktor olarak hareket eden kadın, güvenlik görevlilerinin şüphesi üzerine yakalandı. Emniyete verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen kadın, yaka kartını bir doktordan aldığını iddia etti.

Sahte doktor hastanede yakalandı, suçlamaları kabul etmedi
26.01.2024 - 11:06,
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Emniyete verdiği ifadede hastanedeki işlerini kolaylaştırmak için kırtasiyeden renkli fotokopi çektirerek asistan kimliği yaptığını söyleyen sahte doktor, basın mensubuna ise gerçek doktorları suçlayarak, "Bu kimliği hoca verdi ben hoca mağduruyum" dedi

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi. Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.

Emniyete başka basına başka konuştu

Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaka kartında asistan doktor yazan C.S.'nin, buradaki cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerinden hastanenin özel güvenlik görevlilerince çıkartılması yer aldı.

Gözaltına alınan C.S. (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. C.S. emniyete verdiği ifadesinde, "Babam o hastanede vefat ettikten sonra ben de fizik tedavi görmek için o hastaneye gittim. Haftanın 3 günü hastanede tedavi görüyorum. Hastanede rahat gezebilmek için çarşıdaki bir kırtasiyede renkli fotokopi ile asistan doktor kimliği yaptırdım. Asansör ve kafeteryalar bölümünde bu kimliği takıyordum. Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim, hasta odasına girmedim. Hasta muayene edilen yerlere girmedim. Bugün de bu kimlik boynuma takılı olarak hastanenin alışveriş merkezinde gezerken güvenlikler gelip beni polise teslim etti. Ben bu kimlik ile suç işlemedim, suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı C.S. ise röportaj vermeyi kabul etmedi ancak muhabire yaptığı açıklamada yaka kartını hastanedeki bir doktorun kendisine verdiğini öne sürerek, "Onu bize oradaki hoca verdi. Hoca mağduruyum. Haberlere öyle yaz. Benim bir suçum yok ki olayda. Kameralarda benim hangi nedenle orada bulunduğum belli" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sahte doktor hastanede yakalandı, suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika


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