Adana'da Sevgili Cinayeti ve İntihar

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Adana'da dehşet: Göl kıyısında önce sevgilisini öldürdü, ardından intihar etti

ADANA - Adana'da bir kişi lüks otomobilin içerisinde sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi öldürüp ardından intihar etti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Emre Naynalkiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşegül Seferile göl kıyısına geldi. Bir süre sonra Naynal, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Ayşegül Sefer'i başından vurdu. Ardından Naynal, aynı tabanca ile kendisini başından vurdu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Emre Naynal ve Ayşegül Sefer'in öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından cesetler otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayda kullandığı değerlendirilen tabanca Emre Naynal'ın cesedinin üzerinden alınarak incelenmek üzere kriminale götürüldü.