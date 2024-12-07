Adana'da Tekme Tokatlı Kavga

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Adana'da 2 grubun tekme tokatlı kavgası kamerada

ADANA - Adana'da 2 grup arasında yaşanan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kavga, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı Şinasi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple 2 grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede tartışma taraflar arasında tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların uzaklaşmasıyla kavga sona erdi.