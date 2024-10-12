Adana'da Trafik Ceza Uygulamasında Skandal Sözler - Son Dakika
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Adana'da Trafik Ceza Uygulamasında Skandal Sözler

Adana'da yaya geçidinde ceza yiyen sürücü, gazetecilere 'PKK'lıları çekmezsiniz' dedi.

12.10.2024 11:23
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Adana'da yaya geçidi uygulamasında trafik cezası yiyen şahsın, kendisini görüntüleyen gazetecilere, " PKK'lıları gidip çekmezsiniz" demesi pes dedirtti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama düzenledi.

Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'nda konuşlanan ekipler, dron ile yayalara yol vermeyen ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri tespit etti.

Uygulama kapsamında 22 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da ihlali yapanın yayalar olduğunu savundu. Bu sırada bir sürücünün ise "PKK'lıları gidip çekmezsiniz" demesi pes dedirtti.

Ceza yiyen sürücülerden biri, "Ben 3 kişiye yol verdim. 1 kişi yolun ortasında kaldı geçmedi. Ben onu mu bekleyeceğim. Kendisi geçmedi" dedi.

Ceza yiyen bir sürücünün ise giydiği 'Game Over' yazılı tişörtü ise dikkat çekti.

Yaklaşık bir saat süren uygulamanın sonunda yayaya yol vermeyen 22 sürücüye 3 bin 135'er lira idari para cezası kesildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Trafik Ceza Uygulamasında Skandal Sözler - Son Dakika

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