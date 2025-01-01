Adana'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Bahadır Kopan bugün trafik kazası geçirdi. Kopan, ağır yaralanan Kopan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kopan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları ve silah arkadaşları tarafından alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Kopan'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Trafik Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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