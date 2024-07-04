Adana'da yangında evi ve kazandığı parayı kaybeden genç, yardım bekliyor - Son Dakika
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Adana'da yangında evi ve kazandığı parayı kaybeden genç, yardım bekliyor

Adana\'da yangında evi ve kazandığı parayı kaybeden genç, yardım bekliyor

Adana'nın Feke ilçesinde annesi için yenilediği evi yangında kullanılamaz hale gelen ve Kurban Bayramında kazandığı 65 bin lirası da kül olan genç, yardım talebinde bulundu.

04.07.2024 09:52  Güncelleme: 09:56
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Adana'nın Feke ilçesinde 10 yıl önce babasını kanserden kaybeden ve annesi ile birlikte hayvancılık yaparak geçimini sağlayan gencin annesi için yenilediği ev yangında kullanılamaz hale gelirken, gencin Kurban Bayramında kazandığı 65 bin lirası da kül oldu.

Kozan'da 22 Haziran günü gece 03.00'de çıkan yangında annesi Selbi Taştekin evdeyken Sinan Taşkekin (28), sürüsünün başında hayvancılık yaparken evin yandığı ihbarı geldi. Eve gelen Taştekin'in annesinin komşular tarafınan kurtulduğunu öğrendi. Ancak ev tamamen yandı. Taştekin'in ahırı yanarken 1 köpeği ve 2 büyükbaş hayvanı da yangında telef oldu.

Kurban Bayramı'nda hayvancılık yapan ve bu bayram kurbanlık satarak kazandığı 65 bin TL'yi yangında kaybeden Taştekin, "Kanserden ölen baba yadigarı evimiz yandı. Evimin içi yeni yapmıştım. Köpeğim ve iki büyükbaş hayvanım vardı hepsi yandı. Hiç bir şey kalmadı. Kurbanlık satmıştım öyle biriktirmiştim. Bu kurban bayramı biriktirdiğim emeğim annem için yaptırdığım evim yandı. Borçlarım vardı onları ödeyecektim. Hepsi yandı ve hiçbir şeyim kalmadı" diye konuştu.

Komşu Mehmet Altun, "Büyük bir afet atlattık. O gece rüzgar olmayınca çok şükür yangın başka yerlere ama sıçramadı" diye konuştu.

Türk Kızılay Kozan Şube Temsilcisi Oğuz Cengiz yangında evini kaybeden aileye hayır severlerin bağışlarını teslim ederek, "Devletimiz ve duyarlı vatandaşlarımız ile birlikte yaraların sarılması için çalışma yapılıyor" diye konuştu.

Feke Belediyesi ve Kaymakamlığı da aileye yardım etmek için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da yangında evi ve kazandığı parayı kaybeden genç, yardım bekliyor - Son Dakika

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