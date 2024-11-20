Adana'da Yaya Geçidinde Ceza Yağmuru - Son Dakika
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Adana'da Yaya Geçidinde Ceza Yağmuru

Adana\'da Yaya Geçidinde Ceza Yağmuru

Yayalara öncelik vermeyen sürücülere toplam 90 bin 915 TL ceza kesildi. Sürücüler itiraz etti.

20.11.2024 10:01
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Adana'da yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere adeta ceza yağdı. Uygulamada yayalara öncelik tanımayan sürücülere toplamda 90 bin 915 TL para cezası kesilirken ceza yiyen bir sürücü ise, "Yaya yolunda kimse yoktu, görsem dururum" diye isyan etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama düzenlendi.

Dron ile tespit edildi, 90 bin 915 TL ceza uygulandı

Uygulamada yayalara yol vermeyen sürücüler dron ile tespit edildi. Yayalara öncelik tanımayan 29 sürücüye toplamda 90 bin 915 TL para cezası uygulandı. Uygulamada bisiklet yolundan giden 7 motosiklet sürücüsüne ve kask takmayan 21 sürücüye toplamda 25 bin 32 TL ceza kesildi.

Ceza yiyen sürücüden 'Yaya yolunda kimse yoktu' savunması

Yayalara yol vermediği için para cezası kesilen servis şoförü Mehmet Ayyıldız, "Yaya yolunda kimse yoktu. Yoldan geçen olmaz ise ne diye duralım. Görsem neden durmayayım. Ben kimseyi görmedim, görsem dururum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yaya Geçidinde Ceza Yağmuru - Son Dakika

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