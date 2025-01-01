Adana'da Yılbaşı Güven Denetimi

3.Sayfa

Adana'da 8 bin 372 polis ve jandarmayla "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi

ADANA - Adana'da havadan ve karadan 8 bin 372 polis ve jandarmanın katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de yeni yıl coşkusu yaşanırken Adana'da hava destekli, dedektör köpeklerin de kullanıldığı 'Yılbaşı Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı. Kentte belirlenen 45 noktada yapılan uygulamada araçlar önce tek tek durdurulup arandı daha sonrada sürücülere alkol testi yapıldı.

Yılın son akşamı görev başındaki personeli Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ziyaret etti. Uygulamaya katılan Vali Yavuz Selim Köşger, durdurulan araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Gazetecilere konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni yılın güzel geçmesini temenni ederek şunları söyledi:

"Yılbaşı gecesinde 5 bin 555 polis ve 2 bin 817 jandarma olmak üzere 30 noktada emniyet 15 noktada ise jandarmamız uygulama yapıyor. Adana'da asayişin sağlanması noktasında ve vatandaşımızın huzur içinde yeni yılı idrak etmesi noktasında gereken bütün tedbirleri aldık. Adana'mızın güzel ve yoğun noktalarından birisindeyiz şu anda. Vatandaşlarımızın yeni yılını kutladık onlarla tebrikleştik. İnşallah tüm Türkiye'de ve Adana'da yeni yılı en güzel şekilde idrak ederiz."

Uygulamaların sabaha kadar süreceği öğrenildi.