Adana'da Yılbaşı İçin 7 Binden Fazla Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
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Adana'da Yılbaşı İçin 7 Binden Fazla Güvenlik Görevlisi

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Adana'da yılbaşı gecesi 5 bin 555 polis ve 2 bin 157 jandarma, güvenlik önlemleri alacak.

31.12.2024 15:49
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Adana'da yılbaşı gecesi 5 bin 555 polis görev yapacak

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yılbaşı gecesi 5 bin 555 polis, 2 bin 157 jandarma ile 3 hava aracı, 16 dron, 19 dedektör köpek ile birlikte 6 bölge ve 30 noktada uygulamalar yapacağını söyledi

ADANA - Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yılbaşı gecesi 5 bin 555 polis, 2 bin 157 jandarma ile 3 hava aracı, 16 dron, 19 dedektör köpek ile birlikte 6 bölge ve 30 noktada uygulamalar yapacağını söyledi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yılbaşı gecesi alınacak tedbirler ve 6 bölge ve 30 noktada yapılacak 'Yılbaşı Huzur ve Güven Uygulaması'nın planlanmasıyla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel katıldı.

"7 bin 712 personel sahada olacak"

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, yılbaşı gecesi 5 bin 555 polis, 2 bin 157 jandarma ile 3 hava aracı, 16 dron, 19 dedektör köpek ile birlikte kentin çeşitli bölge ve noktalarında uygulamalar yapacağını belirtti. Vali Köşger, ekiplerin 30 noktada 'sabit yol uygulaması', 6 bölgede 'seyir halinde umuma açık yer uygulaması', 30 noktada 'yaya devriye uygulaması' yapacağını, 1 noktada ise 'hazır kuvvet tedbirleri' alınacağını kaydetti.

"Yeni yılın güzellikler getirmesini diliyorum"

Tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Vali Köşger, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulamalar birkaç gündür devam ediyor. Kentte yoğun bir trafik ve asayiş uygulaması var. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerimiz, gece boyunca uygulamalar yapacak ve takipte olacak. Bu gece itibariyle sahada olacağız, çeşitli uygulama noktalarına bizler de katılacağız. İnşallah huzurlu, mutlu bir yılbaşı geçirir ve yeni yıla kavuşmuş oluruz. Yeni yılın ülkemize ve Adana'ya güzellikler getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Yılbaşı İçin 7 Binden Fazla Güvenlik Görevlisi - Son Dakika

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