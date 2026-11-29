Adana Kozan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Hasan Basri Demirci Bulvarı'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkarak yan yatan otomobilde sıkışan yaralı, CANKUR ekiplerince kurtarıldı ve Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Hasan Basri Demirci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Adana'dan Kozan istikametine giden 01 RT 355 plakalı otomobil, Hasan Basri Demirci Bulvarı'ndan Güneri istikametine ilerleyen A.Y. yönetimindeki 01 BHB 058 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak yan yattı. Kazada sürücü A.Y. ile araçtaki İ.B. yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü A.Y., Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen Yunus timleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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