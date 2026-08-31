Adilcevaz'da Koyun Sürüsüne Çarpan Araç 25 Koyunu Telef Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adilcevaz'da Koyun Sürüsüne Çarpan Araç 25 Koyunu Telef Etti

Adilcevaz\'da Koyun Sürüsüne Çarpan Araç 25 Koyunu Telef Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adilcevaz’da hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu 25 koyun telef oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafif ticari aracın sürüye çarpması sonucu yaklaşık 25 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 19 kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki 04 AAY 931 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25 koyun telef oldu. Sürücü ve yolcular yara almazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edilmesiyle birlikte yolda güvenlik önlemleri alınırken, telef olan koyunların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adilcevaz'da Koyun Sürüsüne Çarpan Araç 25 Koyunu Telef Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

22:06
Resmi açıklama geldi İşte Diego Carlos’un yeni adresi
Resmi açıklama geldi! İşte Diego Carlos'un yeni adresi
21:51
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
21:40
Aziz Yıldırım’dan talimat Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
21:28
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 22:48:01. #7.13#
SON DAKİKA: Adilcevaz'da Koyun Sürüsüne Çarpan Araç 25 Koyunu Telef Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement