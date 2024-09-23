Adıyaman\'da Değerlendirme Toplantısı

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Adıyaman'da Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda Vali Osman Varol Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşların farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. - ADIYAMAN