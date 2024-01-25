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Adıyaman'da deprem anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Adıyaman'da deprem anı kameralara yansıdı

Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Deprem anı saniye saniye kameralara yansıdı. Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve saat 16.04'de yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı ve korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman\'da deprem anı kameralara yansıdı
25.01.2024 - 16:46,
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Adıyaman'da deprem anı kameralara yansıdı

ADIYAMAN - Malatya'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Deprem anı saniye saniye kameralara yansıdı

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve saat 16.04'de yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

Deprem Adıyaman'da vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da deprem anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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