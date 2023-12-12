Adıyaman\'da depremde ağır hasar alan ev çöktü

Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alan toprak bir ev çöktü.

Mara Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alana toprak ev çöktü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda olayda ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edildi. Bir bölümü halen ayakta kalan toprak evden dolayı AFAD ekipleri alanda güvenlik şeridi çekti. - ADIYAMAN