Adıyaman'da iki grup birbirine sopalarla saldırdı, 5 yaralı, çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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Adıyaman'da iki grup birbirine sopalarla saldırdı, 5 yaralı, çok sayıda gözaltı var

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Adıyaman\'da iki grup birbirine sopalarla saldırdı, 5 yaralı, çok sayıda gözaltı var
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Adıyaman Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sopalı kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgayı polis biber gazıyla güçlükle ayırdı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralanırken, kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişi sopalarla birbirlerine saldırırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı kullandığı olayda tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada çok sayıda kişi gözaltına alınırken, darp neticesi yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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