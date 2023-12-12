Adıyaman\'da Jandarma Ekipleri 42 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 hafta içerisinde 42 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 30 gram metamfetamin, bonzai, 3 gram toz esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerine el konulurken 28 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri aynı zamanda suç içerikli paylaşımlarda bulunan 7 şahıs hakkında da adli işlem gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri aynı zamanda yasadışı bahis ve müstehcen içerikli 537 sosyal medya hesabının kapatılması için çalışmalarda bulunarak BTK'ya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, Adıyaman'a bağlı Çelikhan ilçesinde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık olaylarıyla ilgili ise 7 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN