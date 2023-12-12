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Adıyaman'da Jandarma Ekipleri 42 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Adıyaman'da Jandarma Ekipleri 42 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 hafta içerisinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 42 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 30 gram metamfetamin, bonzai, 3 gram toz esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca suç içerikli paylaşımlarda bulunan 7 şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve yasadışı bahis ve müstehcen içerikli 537 sosyal medya hesabının kapatılması için çalışmalar yapıldı. Çelikhan ilçesinde ise Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 7 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Jandarma Ekipleri 42 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi
12.12.2023 - 14:41,
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 hafta içerisinde 42 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 30 gram metamfetamin, bonzai, 3 gram toz esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerine el konulurken 28 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri aynı zamanda suç içerikli paylaşımlarda bulunan 7 şahıs hakkında da adli işlem gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri aynı zamanda yasadışı bahis ve müstehcen içerikli 537 sosyal medya hesabının kapatılması için çalışmalarda bulunarak BTK'ya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, Adıyaman'a bağlı Çelikhan ilçesinde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık olaylarıyla ilgili ise 7 şahıs hakkında işlem gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Jandarma Ekipleri 42 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da Jandarma Ekipleri 42 Şahıs Hakkında İşlem Gerçekleştirdi - Son Dakika
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