Adıyaman'da Kadın Cinayeti: Eşini Boğarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kadın Cinayeti: Eşini Boğarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda, 3 çocuk annesi Esma Biçer, kocası Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Şahıs, cesedi torbaya koyarak bahçeye attı. Mahalle sakinlerinin koku fark etmesi üzerine polise haber verildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Esma Biçer'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü. Kemal Biçer ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

19.07.2024 17:42
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Adıyaman'da, 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Esma Biçer, kocası Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Şahıs eşinin cesedini torbaya koyarak bahçeye attı.

İddialara göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Kemal Biçer, isimli şahıs öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Torba içerisinde bulunan cesedin bir süre sonra koku yapmasından sonra rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Esma Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

3 çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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