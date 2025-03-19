Adıyaman'da Kavga: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da Kavga: Polis Müdahale Etti

Adıyaman\'da Kavga: Polis Müdahale Etti

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, ölü ya da yaralı yok.

19.03.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sosyal Tesisler yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Polis, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kavga: Polis Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:06:17. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kavga: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.