Adıyaman\'da Kaza: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent istikametinden gelen S.Ç. idaresindeki 02 ABE 747 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki MIL L 1258 yabancı plakalı otomobil ile Kozluca mevkiinde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN