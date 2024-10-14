Adıyaman\'da Kaza: Otomobil Kamyona Çarptı

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Adıyaman'da, park halindeki bir kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde park halinde bulunan 02 ADZ 506 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan, Abdulkadir R., idaresindeki 42 DZH 90 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Abdulkadir R., yaralandı. Olay yerinden geçen Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından fark edilen kaza sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir R., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN