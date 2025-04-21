Adıyaman\'da Trafik Kazası

Adıyaman'da kamyon, hafif ticari araç ve kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Edinilen bilgilere göre, H.G., idaresindeki 02 ADT 688 plakalı kamyon, Y.G. idaresindeki 02 HS 737 plakalı hafif ticari araç ve Ş.Ç. idaresindeki 02 ADV 648 plakalı kamyonet, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrası kamyonun karşı şeride geçmesini köprünün demir bariyerleri önledi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araçlar yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN