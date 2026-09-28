Adıyaman Gölbaşı'nda minibüsle çarpışan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda minibüsle çarpışan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman Gölbaşı\'nda minibüsle çarpışan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman Gölbaşı'nda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen 48 BAK 657 plakalı otomobil, İhsan D. idaresindeki 34 NA 1694 plakalı minibüs çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Emre K. ile yolcu olarak bulunan Sinem Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman GölbaşıTrafik KazalarıOtomobil3. SayfaGüncelSon Dakika

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