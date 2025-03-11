Batman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan AFAD il binasının kontrollü yıkımına başlandı.
Turgut Özal Bulvarı Diyarbakır Caddesi'nde bulunan AFAD il müdürlüğü binası Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Boşaltılan ve çevresinde güvenlik tedbiri alınan 7 katlı binanın iş makineleriyle kontrollü olarak yıkımına başlandı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › AFAD Binasının Yıkımına Başlandı - Son Dakika
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