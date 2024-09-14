Afyonkarahisar\'da 2.8 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramadı 2 milyon 860 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde ekipler tarafından denetimler devam ediyor. Bu çerçevede ilçede yapılan denetimde, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 2 milyon 860 bin adet boş makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR