Afyonkarahisar\'da 200 araç sürücüsüne trafik cezası

Afyonkarahisar' da polis tarafından araç sürücülerine yönelik trafik denetiminde 200 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından yapılan araç sürücülerine yönelik uygulama çerçevesinde 628 sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Denetimde 111 sürücüye hatalı araç park etmek, 58 kişiye hız sınır ihlali, 31 sürücüye ise diğer trafik kurallarına uymama suçlarından cezai işlem uygulandı. Toplamda 200 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR