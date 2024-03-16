Afyonkarahisar\'da 842 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorum Alaca'da yapılan şok uygulamada ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan şok uygulamada, denetim noktalarında yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca, evrakları eksik olan bir araç trafikten men edildi. Uygulama kapsamında 572 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve 182 araç kontrol edildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.